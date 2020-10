Steve Louvat

Liégeois d’origine et Namurois d’adoption, Steve est passionné depuis son enfance par le banjo Bluegrass à 5 cordes et la guitare picking .

Travailleur assidu et voyageur enthousiaste, ses performances remarquables le conduisent très rapidement à jouer sur de nombreuses scènes d’ici et d’ailleurs. C’est aux Etats-Unis qu’il trouve la plénitude de son art en partageant son talent et ses coups de coeur musicaux avec les meilleurs musiciens transatlantiques de la scène Bluegrass actuelle : Bill Keith, Béla Fleck,Mark Schatz, Wyatt Rice …pour n’en citer que quelques uns.

Ses tournées aux Etats-Unis, au Canada ou encore en Polynésie Françaisele voient applaudi par des publics d’amateurs avertis et reconnu par ses pairs. Steve en revient profondément touché. Ces moments inoubliables donneront des ailes à son inspiration personnelle. Sollicité en Europe également, il donne des concerts en France, Allemagne, Suisse, Espagne, République Tchèque, Irlande, Hollande, Hongrie …