Sur RCF, de la musique qui élève le cœur de l'homme

Un panel musical diversifié

Bien qu’étant une radio chrétienne, RCF propose un programme musical nuancé avec notamment des chants religieux, de la musique pop ou musique classique. Vectrice d'émotions et de partage, la musique répond à une des valeurs essentielles de la radio : partager la joie. Les chants sélectionnés avec soin peuvent être connus ou a contrario faire découvrir aux auditeurs de nouveaux talents. Les critères de sélection pour que ces musiques soient diffusées à l’antenne sont multiples mais elles doivent avoir une qualité de production, et des textes correspondant aux valeurs de RCF. Ceux-ci sont vérifiés, même ceux en langues étrangères (qui représentent 30% de la musique diffusée sur l'antenne).



L’investissement financier

Une bonne production et diffusion musicale peut s’avérer onéreuse, notamment par l’achat de matériel. Un casque coûte à titre d’exemple près de 150€, des enceintes et ordinateurs qualitatifs sont également indispensables. Outre ces premiers achats, s’ajoutent la préparation et la diffusion avec la mise en place de solutions informatiques et digitales. Certains programmes nécessitent également un coût plus élevé, comme les célébrations religieuses du dimanche à 10h, diffusées depuis une chapelle, qui engendrent des frais de 700€ par messe.



Les valeurs chrétiennes au cœur de la musique

RCF propose aussi des émissions sur la musique chrétienne d’aujourd’hui comme "Inspiration" présentée Arnaud Dernoncourt, qui mettent en avant et révèlent de nouveaux talents de la scène musicale chrétienne. La place de la musique sur RCF et dans le quotidien est essentielle comme le souligne Etienne Pépin, rédacteur en chef actualité et musicien amateur : "la musique dit les choses qu’on ne sait pas prononcer avec les mots". Les célébrations du dimanche sont des exemples spécialement en temps de confinement, où l’isolement peut être un réel frein à la pratique religieuse. Si la musique a du sens pour vous et est importante dans votre cœur, vous pouvez aider à la faire vivre en faisant un don sur le site internet de RCF ou en appelant la plateforme téléphonique au 0 810 333 777.