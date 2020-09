Survolons la saison 20-21 2eme partie

Survolons la saison 2

Cette émission sera consacrée, comme la précédente à la découverte des programmations des saisons à l’affiche des maisons d’opéra de notre Grande Région Est. Nancy fait un choix courageux en programmant Anton von Zemlinsky George le rêveur tandis que l’Opéra National du Rhin nous offrira l’œuvre phare de Saint Saëns « Samson et Dalila » opéra de la passion et de la mort. Un registre plus léger soufflera sur Reims qui exhume une œuvre rare d’Offenbach « Monsieur Choufleuri restera chez lui », opéra-bouffe dont le livret a été écrit, sous un pseudonyme, par le Duc de Morny, grand ami du compositeur. Nous verrons ensuite le récital mis à l’affiche du Grand Théâtre de Luxembourg qui invite Marianne Crébassa pour l’ouverture de sa saison.