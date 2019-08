Sylvester Stallone ou la revanche de l’Amérique des laissés-pour-compte

Vous connaissez John Rambo et Rocky Balboa? Mais savez-vous que ces deux héros de la pop culture mondiale sont bien plus complexes que l'imagerie simpliste qu'ils véhiculent. Critique acerbe de l'impérialisme US pour l'un, et parangon du rêve américain pour le second, ce deux sagas, habitées par l'acteur Sylvester Stallone, sont aussi servies par des bandes originales de haut niveau.