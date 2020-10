Symphonie , récital, littérature et Jazz

Energique ou poétique ? telle est la question posée par la nouvelle directrice musicale Debora Waldman de l'Orchestre National en Région Avignon Provence.

Comment le spectateur ressent-il une oeuvre à l'écoute en concert ?

C'est sur cela que les spectateurs du concert d'ouverture de la saison symphonique seront questionnés ce 6 novembre.

Créer du lien , c'est l'ambition de la cheffe d'orchestre tout le long de la saison avec le public.

Les mélodies américaines au programme ce dimanche 8 novembre aux Musicales de Gadagne. Un récital, chant/piano avec la génération montante, Adèle Charvet et Florian Caroubi dans l'intimité de la Chapelle des Pénitents.

L'Amérique, encore, pour un concert lecture autour de l'oeuvre de Jack London, Martin Eden, où se raconte le destin hors norme d'un jeune matelot devenu milliardaire.

Evocation jazzy par le trio Vincent Courtois et la complicité scénique et vocale de Pierre Baux et John Greaves.