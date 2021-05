Talents d'ici - 29 mai 2021 à 17:00

Tous les samedis à 17h

Tous les samedis à 17h, RCF fait la part belle aux musiciens du Grand Est ! Au micro de David Meynard, les artistes se livrent : leur parcours, leurs inspirations, la finalité de leurs textes, les genres utilisés, la sortie de leurs albums et leurs prochaines dates de concert... Et surtout, une session live enregistrée dans nos studios pour se donner une idée et apprécier l'énergie déployée sur scène par les musiciens. Avec Talents d'ici, la scène musicale bouge dans le Grand Est et sur Facebook (https://www.facebook.com/Talentsdici) ! Émission en partenariat avec Les radios associatives de Lorraine (RCN, FAJET, Radio Aria, RCM, Radio RDM, RPL et Radio gué Mozot)