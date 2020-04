Terribles vocalises (4)

Des vocalises pour chanter la Résurrection. Il faut bien reconnaître que ces vocalises sont les mêmes que celles que JS Bach utilise pour les fêtes de la Nativité. Et pourquoi seraient-elles différentes ? La même joie humaine, la même jubilation du cœur qui se transforme en sons tournoyants.

Au programme :

Bach, Oratorio de Pâques n°3 Kommet, eilet und laufet (Allons ! Vite, courons ! Précipitons nos pas)

Bach, Oratorio de Pâques n°11 Preis und Dank (Nous te glorifions, nous te rendons grâce !)

Bach, Cantate BWV 4 n°7 et 8 Christ lag in Todesbanden (Christ gisait dans les liens de la mort)

Bach, Messe en si BWV 232 Credo : Et resurrexit

Bach, Concerto pour clavier BWV 1053, I

Fabien Barxell