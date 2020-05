Au programme :

Nicola Antonio Porpora, Dall’amor piu sventurato (Orfeo) : De l’amour le plus malheureux

Riccardo Broschi, Qual guerriero in campo armato (Idaspo) : Tel un guerrier armé sur le champ de bataille

George Frideric Haendel, Tanti strali al sen mi schocchi : Contre mon coeur tu as lancé autant de traits

Fabien Barxell