Sujet : Thème et Variations (7) : Go Down, Moses.





THE CHRISTLAND SINGERS

I Know The Lord Laid His Hands On Me (2'35)



(LP) "The Christland Singers-He's Mine", Barclay 84.101 S (F).



THE EBONY THREE

Go Down, Moses (2'38)



(CD) "The Gospel Truth-Various", Castle Pulse/Sanctuary PLSCD 387 (UK, 2000).



PAUL ROBESON

Go Down, Moses (2'04)



(7-CD) "Paul Robeson-The Complete EMI sessions 1928-1939", EMI Classics 2 15586 2 (UK, 2008).



TUSKEGEE INSTITUTE SINGERS

Go Down, Moses (3'33)



(CD) "Tuskegee Institute Singers/Quartet 1914-1917 ", Document Records DOCD-5549 (Autriche, 1997).



JEAN D'ALBI

Go Down, Moses (3'32)



(45) sans label/édition privée Charles B. Raucher C.R. 101 (F, 1977).



JOHN WILLIAM

Paix aux pauvres gens (2'31)



(45) Polydor 27 145 (F, 1964).



MAX ROACH/J.C. WHITE SINGERS

Let My People Go (6'52)



(CD) "Max Roach-Lift EveryVoice And Sing", Atlantic 7567-80798-2 (EU, 1971).