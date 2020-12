Thierry MACHUEL, compositeur

Etudes au CNSM de Paris, a obtenu les Prix d'harmonie, de contrepoint, de fugue (1983, classe

de Michel Merlet), et d'orchestration (1985, classe de Serge Nigg).

Compositeur et pianiste français, Thierry Machuel a consacré la majeure partie de son travail à

l’art choral, sur des textes d’auteurs contemporains dans de très nombreuses langues.

Son répertoire met ainsi en valeur le lien spécifique entre poésie, langues et cultures, et tisse

patiemment un répertoire choral concernant aujourd’hui plus d’une quarantaine de pays.

Il s'intéresse depuis longtemps aux textes de témoignage, écrits de Résistants ou de

communautés ayant des expériences de vie singulières, auprès de détenus...

1er compositeur reçu à la Villa Médicis (1996-98) et à la Casa Velazquez (1999-2001) pour un

projet exclusivement pour chœur a cappella

+ prix SACEM de la meilleure œuvre vocale de l’année 2008,

Gd Prix Lycéen des Compositeurs 2011, Gd Prix de l’Académie Charles Cros 2010,

mai 2014 : ensemble d'œuvres imposées au Florilège Vocal de Tours ...