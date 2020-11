«Break My Heart Again», originalement composé par Finneas, est un morceau pop-house décrivant une rupture douloureuse et la nécessité de laisser partir quelqu’un de proche. Les points forts de cette reprise sont la voix singulière de Benni, des guitares mélodieuses ainsi qu’une «french touch» de par la prononciation du mot «ça va» à la place de «I’m fine» à 2m14 du morceau.

voici la vie d'artiste de Thomas Hamilton et Benni...