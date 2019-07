THUNDERWIZE crée par seb CHARPENTIER et guenael HEUVELINE

"Thunderwize est un duo rock ethnic transe aux sonorités acoustiques et électriques avec un côté instrumental et progressif. Projet initial autour des compositions originales du guitariste et didjeridooiste Guen Heuveline. Seb Charpentier le rejoint début 2019. Avec ses accessoires, cajon, djembé, cymbales, ochets, il s'évertue à maintenir le cap et à soutenir les mélopées aériennes de Guen et s'autorise quelques chants d'oiseaux. Ils composent ensemble de nouveaux morceaux. Leur musique est planante et dansante aux influences rock(s), tribale, orientale, transe organique..."

video de concerts

https://www.youtube.com/channel/UCPTR5GSLYTc-X4VYJUTvvmQ?view_as=subscriber