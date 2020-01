Elle est ensuite l’élève du Pr. Ulf Wallin dont elle devint ensuite l’assistante à la HochschuleHanns Eisler de Berlin. A 18 ans, elle devient membre de l’Orchestre des Jeunes Gustav-Mahler avant d’en devenir la plus jeune violon solo de l’histoire de l’orchestre, ce qui lui valut de jouer sous la direction de chefs comme Sir Colin Davis, Franz Welser-Möst, Herbert Blomstedt, Antonio Pappano ou Daniele Gatti et de jouer dans les plus belles salles d’Europe. Elle a par ailleurs été très inspirée par les leçons ou master-classes de maîtres comme Boris Kuschnir, Ferenc Rados, Rita Wagner, SaschkoGawriloff, Steven Isserlisou SirAndrásSchiff.