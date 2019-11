Tintin, des bulles et des notes

Héros éternellement jeune et fringuant, Tintin est né en bandes dessinées par Hérgé il ya 90 ans, en 1929, et ses aventures ont rencontré le cinéma à plusieurs reprises et donc la musique liée aux images en mouvement. Dessins animés, film avec personnages réels, et même plus récemment en 3D avec Spielberg... André Popp, Antoine Duhamel, John Williams mais aussi Jacques Brel furent parmi les compositeurs liés aux aventures du jeune reporter !