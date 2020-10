Tom white shoes + Curry

Thomas Juquelier, alias Tom White Shoes ....

“la vrais vies” est son premier EP et en 2018 il sort un premier album « "L’instant Tom »

De la chanson française à la fois intimiste et solaire...On vas découvrir cet univers dans la vie d'artiste ...

à savoir que Tom White Shoes sera également l' invité dans "sur le pouce" de mercredi 11 décembre à 12 h 00 pour son projet environnemental "Home"



On connaît Joël sous le nom d'artiste Joe avec les titres Horizon et Sometimes des titres qu’elle avait déjà écris et enregistrer avec Patricio...au Chili!

aujourd'hui il se rassemble pour un nouveau projet Curry