Tombeau de Couperin / 4 e Symphonie de Beethoven / Purcell Arts Florissants

L’exceptionnel et émouvant « Tombeau de Couperin » de Maurice Ravel, la « 4 e Symphonie de Beethoven » pour promouvoir le dialogue et la paix entre juifs et arabes, et enfin les « Pièces Sacrées » de Henry Purcell , écrites pour la dévotion privée , voilà le programme varié de cette semaine !