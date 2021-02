Tonton David pionnier du raggamuffin français et les 20 ans de Danakil

Du reggae et du raggamuffin aujourd’hui avec un groupe qui fête ses 20 ans, Danakil et un artiste parti trop vite, repose en paix Tonton David.



Tonton David est mort mardi 16 février, à l'âge de 53 ans, victime d'un AVC.

Avec ses 150 000 albums écoulés et plus de 1000 concerts à son actif, le collectif Danakil occupe depuis plus de 20 ans une place centrale sur la scène du nouveau reggae français.