Dans la digne lignée des groupes tels que Dropkick Murphys et Flogging Molly, The Tossers nous propose une musique bien traditionnelle, bonne pour la Saint-Patrick (avec une semaine d’avance).

Du folk irlandais serait-on tenté de dire. Eh-bien non ! Ils ne sont pas Irlandais mais Américains, et de Chicago plus précisément. Mais ne nous arrêtons point à ces détails géographiques. Nous sommes ici pour la musique et à ce niveau-là, vous ne serez pas déçu.