Touch. Le toucher, et ce qu'il exprime.

Cette semaine dans Oh Happy Day, François-Xavier Moulé évoque l'un de nos cinq sens, le toucher. Un sens par lequel les humains ont le pouvoir d'exprimer divers sentiments, amitié, amour, et aussi confiance dans le divin. Le Gospel et la Soul reflète l'importance de ce sens au travers de compositions qui toutes dans leurs titres comportent le mot "Touch".