"Tous les matins du monde" d'Alain Corneau (1991)

Ou quand le cinéma rencontre la musicologie !

La musique dite classique est omniprésente dans les accompagnements plus ou moins organisés du cinéma muet, puis face à des bandes originales aprés 1930, elle trouvera un rôle identique comme banque de thèmes sans liens le plus souvent avec la géographie et l'histoire des films qu'elle va illustrer...

Mais depuis quelques décennies, la recherche d'authenticité conduira certains réalisateurs à utiliser des musiques réellement contemporaines et liées aux scénarios de ces filmscomme "Tous les matins du monde" en 1991, situé au début du 18ème siècle en France.