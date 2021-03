Tout Baroque

Deux cantates de J.S.Bach par leur forme originale sont à découvrir dans l'enregistrement réalisé par Philippe Pierlot, directeur de l'ensemble Ricercar Consort.

La BWV 21, l'une des plus représentatives de l'époque "Weimar", puis la BWV 76, fleuron des cantates sacrées de la période "Leipzig", sont réunies dans le CD intitulé "Soli Deo Gloria" qui paraît sous le label Mirare.

Nous passons dans le Baroque opératique pour la sortie du CD "Contralto"

Cette tessiture vocale, c'est celle de Nathalie Stutzmann qui livre un feu d'artifice vocal, sorte de testament musical donné à la suite de la cessation d'activité de son ensemble "Orfeo 55".

Il vit le jour en 2009, hélas, il ne put survivre l'an dernier, aux manques de moyens et de subventions.

Nathalie Stutzmann fait revivre à la fois par son talent d'interprète et sa qualité de directrice musicale, des pages composées pour treize virtuoses femmes du 18ème siècle.

Le CD paraît chez Erato.