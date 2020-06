Tout est dans le nom de ce groupe : MENACE D'ECLAIRCIE.Ouverture du Bal :)

Grosse bouffée de danses bretonnes pour cette 867ème de FDF .... Avec de la nouveauté pour débuter : le groupe LES PTITS POUX , nouvel album A FLEUR DE PEAU , " à bord de la vie , on vous emmène rencontrer un margouillat dansant dans un buisson de rohdodendrons , un couple royal tricotant avec une aiguille chacun , un escargot traçant un fil brillant d'une étoile à l'autre , des poux se déhanchant sur un parquet de brume ... " Dansons ici sur une mazurka / bourrée 3 temps et un andro .

Nouvel album également du groupe MENACE D'ECLAIRCIE : FINISH YOUR PATATES AND TAKE YOUR CONVERSES . On retrouve nos joyeux drilles , converses rouges et blousons noirs , avec KENAVO TINO .

Nos amis les frères MAHEVAS nous feront sautiller sur un hanter - dro , issu de leur album souvenir LES 40 ANS DES FRERES MAHEVAS , deux illustres sonneurs bombarde / cornemuse du bagad RONSED MOR de LOCOAL MENDON .

Du rève avec notre ami SOIG SIBERIL , le guitariste poète , avec son 10 ème album DEK : " un retour à mes sources musicales et à mes racines . Juste l'envie de partager avec vous ce bout de chemin . " Le morceau ESCALES : medley à travers 3 pays celtiques : une danse du SUD BRETAGNE Ahamdy : 2 ronds de St Vincent ; un single reel d'IRLANDE : the Galtee Rangers et une mazurka écossaise composée par ALLAN MAC DONALD , we're a case the brunch of us .

On poursuit avec nos amis d'EDGAR TRIO avec un rond de St Vincent : LA DANSE DES LUCIOLES

Le bal continue de plus bel : place à RUZ REOR , album NOUVELLE CUVEE , pour un andro à la sauce RICHARD LE GOC et un mini solo de caisse claire en fin de morceau ... , merci JOSS :)

"Ce gars là , c'est un bagad de guitares à lui tout seul . Un bidouilleur de sons qui vous dessine un arc-en-ciel entre les oreilles .Avec ARNAUD , le trad breton se fait léger , aérien . Trés séduisant , mine de rien . " ( GWEN DAYOT ) Ecoutons ARNAUD ROYER : CARPE DIEM , avec une scottish . Album de 2007 : MELEN

Un p'tit tour de musique jazz-tzigane avec OPUS 4 , un quatuor parisien bien connu dans le milieu , issu de leur album GUITARE TZIGANE : JOHNNY.

Le groupe local lorrain de ce dimanche , O'GROMBIR , album ELECTRICAL , 1999 , qui nous emmène en IRLANDE avec un traditionnel bien connu : WHISKEY IN THE JAR

Et pour finir , un savoureux mélange de jazz , rock , classique , traditionnel , déménageurs et aménageurs : L'OCCIDENTAL DE FANFARE , avec LE VENT DU LARGE , album L'OCCIDENTAL DE FANFARE , FRANCIS MOUNIER , ENTREPRISE DE DEMENAGEMENT BREIZH - GASCONA

Fin du bal :)