Tout savoir sur Saint Saens

Si la musique du compositeur est omniprésente dans nos vies par le biais du cinéma ou des publicités, sa vie est moins connue. Enfant prodige, le pianiste et organiste Camille Saint Saëns est né le 9 octobre 1835 à Paris et mort le 16 décembre 1921 à Alger. C’est le musicien le plus joué de son temps en France et dans le monde entier. Il aura permis en outre à la musique française de se structurer grâce à la Société nationale de Musique. Parmi les membres de cette institution, on trouve César Franck et Gabriel Fauré. Doué dans maints domaines, car d’une curiosité exceptionnelle, il fut au centre de la vie artistique de son époque et en 1908 il est le premier compositeur de renom à composer une musique spécialement pour un film !

Grégory Guéant est compositeur et pianiste. Il enseigne à l’université de Lille. Il nous parle avec passion de Saint-Saëns, une véritable source d’inspiration pour lui.