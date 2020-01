Tricycle a été fondé en 1999, dans le but de guider un spectacle de cirque. Vingt ans et trois albums plus tard, le groupe n’a pas cessé de jouer. Du Brésil au Canada, de l’Asie jusqu’en Europe: leurs mélodies inventives, arrangements originaux et improvisations surprenantes ont voyagés le monde. Ce trio chante d’amitié et embrasse l’âme. Vingt ans Tricycle fait son tour en Belgique, aux Pays-Bas et en France afin de présenter leur quatrième album.