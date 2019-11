Créé en 2015 le trio LUBIN est le fruit d'une rencontre entre trois musiciens issus de l'École Supérieure de Musique et Danse de Lille: Flora Guichard violoncelliste, Hadrien Delmotte violoniste et Alexandre Prusse accordéoniste.

Formation fétiche du compositeur Bernard Cavanna, son Trio n°1 (composé en 1995) est la première pièce que le Trio LUBIN interprète. Les trois musiciens enrichissent par la suite leur répertoire, essentiellement axé sur la musique d’aujourd’hui: ils collaborent ainsi avec différents compositeurs et arrangeurs qui mettent en lumière dans leurs œuvres la richesse des multiples timbres que proposent les trois instruments - violon, violoncelle, accordéon.

Le Trio Lubin invite régulièrement la chanteuse soprano Stéphanie Revillion - qui a été récemment plébiscitée par le public de l'Atelier Lyrique de Tourcoing dans le rôle du Chaperon Rouge (La Forêt Bleue de Aubert).

Ensemble ils interprètent notamment les Lieder de Schubert, merveilleusement adaptés pour trio et voix par Bernard Cavanna, et fil rouge de ce concert.

PROGRAMME - allers-retours entre oeuvres originales et adaptations :

Bernard Cavanna (1951 -) : Trio n°1 (1995) : 1er mouvement

6 Lieder de Franz Schubert / arr. Bernard Cavanna: Im Frühling, Die junge Nonne, Gretchen am Spinnrade, An den Mond, Romanze, Der Erlkönig

Philippe Hersant (1948 -) : Apparitions (2006)

Heitor Villa-Lobos: Aria des Bachianas Brasileiras n°5 / arr. Philippe Lussiaa-Berdou (1969 -)

Billetterie sur place 30 minutes avant le concert - Règlement par chèque ou espèce uniquement

Plein tarif : 12 € Tarif réduit : 6 € (12-25 ans, demandeur d’emploi)

Gratuit : moins de 12 ans et jusqu’à 16 ans pour les élèves des écoles de musique

Carnet Liberté (valable sur deux saisons) : 48 € - 6 concerts