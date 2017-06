Trois Chansons pour choeur a cappella de Maurice Ravel

Tradition française, la chanson?

La chanson, ou du moins, de courtes oeuvres vocales et polyphoniques, s’inscrivent effectivement dans une certaine tradition française et cela depuis la Renaissance et les merveilleuses chansons sur les poèmes de Ronsard, de Du Belley ou de Marot laissées par Goudimel, Costeley ou Certon. La chanson est un support à la poésie, exigent, raffinée, drôle, satirique, rêveuse…et les liens qui unissent poètes et musiciens se sont toujours trouvés assez intiment conjugués au fil des siècles.

Ravel, le Ravel basque, le Ravel du Boléro, de Ma Mère L’Oye, de la Pavane pour une Infante Défunte, est séduit lui aussi par ces univers vocaux, intemporels ou aux parfums des sous-bois de légendes et de contes…