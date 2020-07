Tunnel - Chanson française

Tunnel, un émission vous propose d'écouter de la musique, sans interuption. Aujourd'hui c'est chansons Française :



Julien Doré : Lolita

Serge Gainsbourg : La chanson de Prevert

Boris Vian : Le déserteur

Claude Nougaro : Le Jazz et Java

Gaël Faye : By

Michel Jonasz : Traverser la mer à la nage

Renaud : Mistral Gagnant

Fauve : Blizzard

Juliette Gréco : La Javanaise

Alain Bashung : Immortels

Charles Aznavour : emmenez moi

Edith Piaf : La foule

Eddy de Préto : Kid

Christine and the Queens : Paradis Perdus

Etienne Daho : Le premier jour du reste de ta vie

Juliette : Procrastination

Benard Lavilliers : Idées Noires