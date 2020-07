Tunnel - Ennio Morricone

Une heure de musique,

Une émission vous propose d'écouter de la musique, sans interuption. Aujourd'hui c'est un hommage à Ennio Morricone disparu en début d'été qui est rendu avec les airs les plus connus du Maestro..



Exctasy of Gold

Le clan des Siciliens

Cinéma Paradiso

la pauvreté

il etait un fois dans l'ouest

Le thème de Déborah

Cercle de l'amour

una Che Grida Amore

A Fistful of Dynamite

Le Bon, La brute et le truand

Chi mai (le professionel)

Le Hautbois de Gabriel

Come Maddalena

Here's to you est une chanson de Joan Baez et Ennio Morricone

H2s

On Earth as It Is in Heaven (the mission)