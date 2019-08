Tous les mardis à 19h00

TUTTI CRESCENDO veut relever le défi de faire découvrir au plus grand nombre la magie de la musique classique… qui ne sera pas toujours classique ! La Carte Blanche mensuelle, un RDV exclusif qui donne la parole à une personnalité mélomane ou musicienne de chez nous. Des rencontres qui nous font grandir… Ni bourgeoise, ni ringarde, ni élitiste, la musique classique défie les siècles et résiste à toutes les modes. TUTTI CRESCENDO, de belles, précieuses et inspirantes découvertes !