Typhoon : nouveau raz-de-marée pop rock venu de Portland

Depuis le début de mes aventures de chroniqueur, le confinement et ses alias deux et trois auront eu une grande place. Outre les émissions à enregistrer à distance avec les moyens du bord, c’est à dire pas grand chose, d’où, parfois, un son vacillant, je vous ai déjà parlé de “Teppaz”, de Cimrya Deal, un opus écrit dans un petit appartement manceau, avec des bouts des disques disponibles sur place, précieusement échantillonnés puis découpés et collés les uns par dessus les autres.



J’aurais aussi aimé vous parler de l’initiative “Confinuum”, sorte d’exorcisme euphorique et musical pour conjurer l'ennui, proposé par le label nantais Murailles Music. Une quarantaine d’artistes avant-gardistes y prenaient le relais les uns des autres en une longue chaîne de signatures, graffitis, compositions, danses ou ritournelles. Intriguant mais vraiment difficile à passer en radio.

Ces derniers temps, mes oreilles elles aussi ont été confinées sonorement aux limites de mon salon, les salles de concerts étant fermées depuis bien trop longtemps. Alors, j’ai tenté de les nourrir avec les nouveautés que je reçois par dizaine chaque mois. Et c’est un album de l’autre bout du monde qui les a enchantées : "Sympathetic Magic" de Typhoon. Un groupe tout droit venu de Portland, Oregon, sur la côte ouest des Etats-Unis, à quelques dizaines d’heures de vol de nous. De quoi voyager tout en restant chez moi...





Sur “la magie compatissante”, la traduction du titre de l’album, on ne trouve rien de très étrange. Plutôt des ballades indie rock, tranquilles, un brin nostalgiques, mélancoliques. Il faut dire que la période s’y prêtait, à la mélancolie. Kyle Morton, le leader et compositeur de Typhon, le nom du groupe en français, a composé seul, alors que son groupe compte parfois jusqu’à onze membres. Qu’on retrouve au gré des morceaux, dans des arrangements d’une délicatesse incroyable : ils sont là sans être là, discrets mais indispensables.



A travers “Sympathetic Magic”, j’ai cru entendre une parfaite synthèse entre Bright Eyes pour le chant, Arcade Fire, Beirut ou Fanfarlo pour la luxuriance musicale ou encore Calexico pour l’esprit mariachi.



Mon fils, lui, y a entendu des génériques de Lucky Luke, Dragons et Star Wars. Chacun ses références. En tout cas, tous les deux, nous avons pris un plaisir certain à ouvrir notre horizon vers l’ouest avec Typhoon. Que nous vous recommandons donc chaudement. Ça tombe bien, vu la météo du jour !