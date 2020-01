Le violoniste suédois Ulf Wallin a étudié à l'Université Royale de Musique de Stockholm et à l'Université de Musique et d'Art du Spectacle de Vienne. Depuis 1996, il est professeur de violon à la Hochschule für Musik "Hanns Eisler" à Berlin.



Ulf Wallin se consacre à la musique de soliste et de chambre avec la même intensité. Des tournées de concerts l'ont emmené en Asie, en Europe et aux États-Unis.