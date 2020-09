"Ulysse" par Ridan (Joachim du Bellay)

Joachim Du Bellay est un poète français de la Renaissance né en 1522 à Liré, en Anjou. Dans « Les Regrets », un recueil alternant l'élégie, la satire et l'éloge, écrit pendant un exil de quatre années à Rome, il parle de sa nostalgie de la France et de ses doutes et de ses aspirations. Pendant cet exil où il accompagne un parent à la Cour du Pape, du Bellay ressent le mal du pays.

Mais ce que peu savent, c'est qu'il y a une suite qu’on appelle une palinodie c'est-à-dire un poème où le poète révoque ce qu'il a écrit plus tôt.