Un air impérial à voir à Versailles et l'actualité de la musique

Un air impérial, à voir au Château de Versailles

le château de Versailles présente un ensemble de portraits de la famille impériale issu de ses collections. Une vingtaine d’œuvres – peintures et bustes en marbre – raconte l’histoire de la famille Bonaparte et évoque les codes du portrait sous Napoléon Ier. Cet accrochage permet, en amont du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte (5 mai 1821), de mettre en valeur la collection d’œuvres napoléoniennes du château de Versailles, souvent méconnue et pourtant la plus importante au monde.

Les tableaux rassemblés ici sont l’œuvre des grands portraitistes de l’époque : Robert Lefèvre, François Gérard, Anne-Louis Girodet, Guillaume Guillon-Lethière, Charles Meynier, Jean-Baptiste Wicar, François Kinson et même Louise-Elisabeth Vigée-Le Brun, portraitiste de Marie-Antoinette, qui fut rappelée par le nouveau régime. La présentation est complétée par quelques bustes, œuvres de Joseph Chinard, Pierre Cartellier et des ateliers de Carrare.

Renseignements: http://www.chateauversailles.fr/actualites/expositions/air-imperial

-Bruce Springsteen: Ghosts

2ème extrait de l'album Letter to you qui sort le 23 octobre 2020.

La figure de son père, mais aussi de ses amis musiciens Danny Federeci et Clarence Clemons, deux membres du E Street Band respectivement décédés en 2008 et 2011, traversent cette nouvelle chanson. "Ghosts" évoque la beauté et la joie d'être dans un groupe mais aussi la douleur de perdre quelqu'un à cause de la maladie et du temps. "Ghosts" essaie de parler de l'esprit de la musique elle-même, quelque chose qu'aucun d'entre nous ne possède mais que l'on peut découvrir et partager ensemble.

-Ycare feat Axelle Red: A toi

Avant l'arrivée de leur album commun, Ycare et Axelle Red unissent leurs voix sur une reprise de la chanson "A toi" de Joe Dassin, confectionnée pour un album hommage qui paraître à l'automne à l'occasion du 40ème anniversaire de la mort du chanteur.

-Baptiste Ventadour: Tombé du ciel

Reprise d'une chanson de Jacques Higelin. Baptiste Ventadour est un tout jeune artiste français de 21 ans, musicien autodidacte à la préférence marquée pour la guitare et la musique folk. Il s'est forgé en tant qu'artiste dans la rue pendant deux ans, une période qui lui permis de prendre beaucoup de recul sur son travail.

-Dany Brillant: La bohème

Ami de Charles Aznavour, Dany Brillant compte faire redécouvrir le répertoire de l'artiste disparu il y a deux ans à travers un album de reprises sur lequel il lui rendra hommage "Dany Brillant chante Aznavour". Avant sa sortie en octobre, il propose "La bohème" dans une relecture salsa.