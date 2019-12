Les chansons de l'émission :

L'âme des poètes - Francis Lemarque

Maria-Szusanna - Michèle Bernard

Vagabond - Barbara Deschamps

Époustouflante - Lynda Lemay



Les textes lus par Monique et Yvan Chatel :

L'étoile - Marcelle Segui (lu par Monique)

Comment ça va ? - de et lu par Yvan Chatel

Le clochard - de et lu par Monique

La vie - de et lu par Yvan Chatel