Un colloque à Tours sur la chanteuse Barbara

Un colloque sur Barbara à Tours. C'est du sérieux. Un professeur de français rédige une thèse de doctorat sur la chanteuse à l'université de Tours, d'où le fait que le colloque soit organisé par notre université.

Savez-vous qu'il existe l'association des Accueils des villes françaises ? Cette association accueille les nouveaux arrivants. Elle organise samedi une journée nationale pour se faire connaître, des événements sont organisés un peu partout en Touraine.

Et puis le collectif cycliste 37 participe à un concours national, "my positive impact". L'association tourangelle a été sélectionnée et pourrait bien gagner si on vote pour elle.