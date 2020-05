Un été sans festival

I/ 13ème édition du festival de musique de chambre "Aux Ormes mozartiens"

Avec Michel Michalakakos et les artistes prévus pour ce Festival 2020, Philippe et Anne de Logivière proposent 2 jours de report du festival, les 12 et 13 Septembre sous la forme de 4 concerts :

Le Samedi 12 Septembre :

L’après midi le concert Gratuit habituel à la Bergerie ,

Le soir à 20h30 à la Poste aux chevaux « Vents de Folie » avec les Bons Becs,

Le Dimanche 13 Septembre :

2 concerts à 15h et à 18h, avec le Trio Owon (Emmanuel Strosser, piano, Olivier Charlier, violon, Yang Sung-Won, violoncelle) et bien sûr Michel Michalakakos.

Au programme Beethoven, Schumann, Tchaikovsky …Le programme précis vous sera communiqué dès qu’il sera définitivement arrêté.

Entre les 2 spectacles du dimanche, nous vous proposerons un « cinq à six » compris dans le prix des billets

Compte tenu des circonstances et puisque nous ne savons pas du tout si le nombre des spectateurs sera ou non drastiquement limité, nous vous proposons

Soit un pack des 3 concerts payants à 70€

Soit les 2 concerts du Dimanche à 50€

Soit le concert seul du Samedi soir à 22€ la place comme habituellement

Si nous devons limiter sévèrement le nombre des entrées, il nous semble normal de privilégier les personnes ayant choisi d’assister à tous les concerts.

Réservation au 05 49 85 60 13 - 06 88 55 33 64, et à l'entrée 1/2h avant le concert, ou par mail à delogiviere@gmail.com

La Poste aux Chevaux des Ormes

25-27 Départementale 910

86220 Les Ormes

