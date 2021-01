Un gentilhomme de caractère : Don César de Bazan

L’orchestre des Frivolités Parisiennes, sous la direction de Mathieu

Romano, avait créé à la scène en 2016 puis gravé sur le disque en

2019 cet opéra de Massenet créé en 1872 au tout début de la

carrière du compositeur. Ce n’est donc pas la plus connue parmi les

41 opéras écrits par J.Massenet et son accueil public fût plutôt

« tiède ». Au bout de 13 représentations, l’opéra s’endormit dans les

étagères de l’Opéra-Comique où la partition originale fut détruite

dans l’incendie qui en 1887 détruisit la Salle Favart. La gitane

Maritana est au cœur de l’intrigue et l’objet de convoitise du roi

d’Espagne. Un stratagème monté par Don José, ministre fourbe du

roi, pour le discréditer auprès de la reine implique Don César de

Bazan dans une intrigue rocambolesque qui finalement, grâce à la

hauteur d’âme du gentilhomme, se retournera contre les

comploteurs.