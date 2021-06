Un grand bol d'air et d'Histoire au château de Gizeux

Cette semaine direction le château de Gizeux située dans la Touraine angevine. Le château a ré ouvert le 19 mai dernier et propose ces prochains jours des rendez-vous artistiques:



ce vendredi 11 juin de 16h à 19h, au Château de Gizeux, aura lieu le vernissage de l’exposition du sculpteur contemporain Guillaume Constantin « Rondes-Bosses & écritures en creux » dans le cadre de l'action #habiterlelieu.

L'exposition est visible jusqu'au 25 juillet.

Une exposition qui s'intègre au parcours de visite et se base sur d’anciennes cartes "sentimentales" du milieu du XVIIe siècle, soeurs de la célèbre carte du Tendre.



Et ce samedi 12 juin à 19h, au Château de Gizeux, venez assister à une représentation de "Une femme Nouée", pièce contemporaine par Catherine Gomez-Crouvizier et la Compagnie BOISTONTHE.

Ensemble, partageons un beau moment de théâtre grâce à cette histoire touchante qui questionne notre rapport aux émotions, à la famille, au secret et au bonheur.



Pour nous présenter cette actualité nous recevons Stéphanie de Laffon, la propriétaire du château de Gizeux.



chateaudegizeux.com