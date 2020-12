Un hommage en musique à Sean Connery

L'acteur Sean Connery s’est éteint le 31 octobre. Sean Connery au cinéma, c’est d’abord bien sûr James Bond, le meilleur interprète de la franchise pour nombre de cinéphiles, mais c’est aussi, on ne le sait pas toujours, une longue carrière de près de 70 films, débutée au milieu des années 50 et close au début des années 2000. Fabien Genest revient sur cette carrière, du moins sur quelques films aux bandes originales marquantes.

JAMES BOND POUR L’ÉTERNITÉ

"James Bond contre Docteur No" est le premier film de la série, en 1962. Chaque épisode de la saga contiendra par la suite une chanson en guise de générique. C’est le cas en 1964 pour "Goldfinger", dont le thème est interprété par la Galloise Shirley Bassey ou en 1967 pour "On ne vit que deux fois", chanté par Nancy Sinatra. On retrouvera Shirley Bassey en 1971 dans "Les Diamants sont éternels". L’orchestration et la partition musicale sont, elles, associées à John Barry, qui compose entre 1963 et 1987, pas moins de 11 bandes originales de James Bond sur les 24 sorties à ce jour, sans toutefois être véritablement le père du thème récurrent, commun à tous les épisodes (dont il n’a que réorchestré et arrangé le morceau), et dont la paternité revient à Monty Norman. Sean Connery incarnera sept fois le célèbre agent secret. Pourtant au départ, son créateur, le romancier Ian Flemming, était loin d’être convaincu par l’acteur écossais qu’il jugeait pas assez raffiné. Repéré en 1959 sur le film de Disney « Darby O'Gill et les Farfadets », Sean Connery allait faire mentir tous les pronostics ne donnant pas cher de sa carrière.

avec HITCHCOK EN 1964 MIS EN MUSIQUE PAR BERNARD HERRMANN

Deux ans après le triomphe de "James Bond contre Docteur No", puis dans la foulée de "Bons baisers de Russie", Sean Connery tourne sous la caméra d’Alfred Hitchcock. Compositeur fétiche du cinéaste, Bernard Herrmann signe la musique - la dernière pour Hitchock au passage - du film "Pas de printemps pour Marnie", où Sean Connery incarne le directeur d’une maison d’édition qui tombe éperdument amoureux de Tippi Hedren en kleptomane compulsive.



MAURICE JARRE ET JOHN HUSTON POUR « L’HOMME QUI VOULUT ÊTRE ROI » EN 1975

Faisons un petit saut dans le temps jusqu’en 1975 pour évoquer Maurice Jarre, qui compose la musique de "L’Homme qui voulut être roi", un projet que John Houston a mis près de 25 ans à réaliser et qui comporte notamment le morceau "Roxanne".

Adapté de la nouvelle du même nom de Rudyard Kipling, "Roxanne" fait aussi référence au prénom de la princesse qu’a choisi d’épouser le personnage que joue Sean Connery, un ancien militaire de l’armée des Indes et aventurier, embarqué avec Michael Caine dans un périple périlleux au Kafiristan, pays imaginaire.

"LE NOM DE LA ROSE", UN GRAND RÔLE ET LA BO DE JAMES HORNER

Franchissons une nouvelle décennie avec les années 80, de belles années pour Sean Connery. L’acteur s’affranchit définitivement de l’étiquette de James Bond avec une ultime apparition pour "Jamais plus jamais" en 1983. L’Écossais assume son âge et se laisse définitivement pousser la barbe, se créant un autre personnage de sage, pas moins séducteur. Et un rôle va grandement marquer sa dernière partie de carrière, c’est celui de Guillaume de Baskerville dans "Le Nom de la rose", de Jean-Jacques Annaud. Avec une musique lourde, angoissante et enveloppée d’un mystère insondable, signée James Horner.

"Le Nom de la rose" a été couronné de succès et de récompenses à sa sortie fin 86, adaptation cinématographique du roman de l'écrivain italien Umberto Eco. Une enquête policière médiévale qui plonge le spectateur au coeur d’une abbaye où des moines bénédictins sont mystérieusement assassinés. Un franciscain, joué par Sean Connery, accompagné d’un jeune novice, mènent l’enquête et vont devoir déjouer les fausses pistes. Quelques mois auparavant, Sean Connery est au générique d’un autre film, devenu culte, mais en qualité de second rôle cette fois-ci, celui d’un fier hidalgo immortel initiant Christophe Lambert au maniement de l’épée.

MICHAEL KAMEN ET QUEEN DANS LE CULTISSIME "HIGHLANDER" EN 1986

"Highlander", de Russell Mulcahy, est devenu un film culte pour beaucoup, malgré des critiques très divisées à sa sortie en 1986. Un film en tout cas où le montage des images, allié à la musique de Michael Kamen et du groupe Queen, investi comme jamais sur le projet, font parfois penser à un clip géant de MTV mais qui constitue indéniablement un témoignage marquant et brillant de la musique pop rock de la décennie 80, à l’image de "Who wants to live forever" ou de "Hammer to fall" sans oublier "A Kind of magic", autres tubes de la BO. Pour l’extrait suivant, je vous propose une charade. Mon premier est un film de Steven Spielberg légendaire, mon second est un thème musical archi connu signé John Williams et mon tout est le père d’un célèbre aventurier au lasso et au célèbre Fédora.

"INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE CROISADE" : JOHN WILLIAMS À TOUTES ENJAMBÉES

"Escape from Venice" est un morceau tiré d’Indiana Jones et la dernière croisade, le troisième des quatre épisodes que compte, à ce jour, la saga, réalisée par Steven Spielberg et mise en musique par le grand John Williams. Dans cet épisode, Sean Connery joue un spécialiste en art médiéval, enlevé par les nazis qu’Harrison Ford, délivrera et qu’il entraînera dans une folle odyssée qui mèneront le père et le fils de Venise à l’Autriche, en passant par l’Allemagne et la Turquie jusqu’à Pétra en Jordanie.



"À LA POURSUITE D’OCTOBRE ROUGE" : DES CHŒURS RUSSES EN 1990

Des choeurs russes et la musique de Basil Poledouris, compositeur américain d’origine grecque, disparu en 2006 accompagnent en 1990 « A la poursuite d’Octobre rouge », le film de John McTiernan où Sean Connery joue un commandant de sous-marin soviétique souhaitant passer à l’Ouest. Un film américain typique de la filmographie des années de guerre froide, plutôt réussi au demeurant et où la tension est à son comble entre états major russe et américain.

Quelques conseils lectures

Deux livres à lire si vous appréciez Sean Connery. « Bons Baisers du monde », de Guillaume Evin et Laurent Perriot, paru en octobre aux éditions Dunod, un livre aussi bien géographique que cinéphile puisque les auteurs ont recensé sous la forme d’un atlas les différents lieux qu’a visités l’agent 007, photos à l’appui. Une très belle idée pour voyager à moindre frais et en toute sécurité dans l’univers incomparable de Ian Flemming. Si vous êtes vraiment fan de James Bond ou si vous en possédez dans votre entourage, le somptueux livre grand format de Terry O’Neill, « Bond photographié par Terry O’Neill » est alors tout indiqué à quelques semaines de Noël. Un témoignage photographique rare retraçant par l’image les différents films de la franchise dans une édition haut de gamme de quelque 252 pages, un peu cher certes, mais qui fait office d’ores et déjà de pièce de collection.