Un incontournable de l'électro-jazz français traverse deux décennies

Dernier album de la semaine pour 2020, avec une opportunité de vous faire plaisir, autant que je me fais plaisir.



Par la sortie marquante de l’année, pas l’artiste de variété de 2020, pour cela, rendez-vous dans Radio Edit ce vendredi, à 12h30.



Nous allons remonter 20 ans en arrière. L’an 2000, année de tous les fantasmes, de tous les imaginaires, le 3ème millénaire et la débauche de technologie qui l’accompagne. En 2000, une certaine Britney Spears se lance à la conquête du monde de la musique, les boys band et girls band sont toujours en haut du top 50 et le bug de l’an du même nom se fait toujours attendre. Et dans son coin, un producteur français de musique électroniques s’apprête, dans son studio parisien, à changer les codes de l’électro et du Jazz pour toujours.



« Pour toujours ?! T’y es pas allé mollo sur le champagne pour les fêtes !» me diront les plus sceptiques, et pourtant. C’est un mélange juste et visionnaire que sort Ludovic Navarre, alias St Germain, avec l’album Tourist. C’est un carton, un raz de marrée qui emporte toutes les récompenses et les reconnaissances sur son passage, et moi avec mes presque 10 ans, qui attend tranquillement sur mon lit que la galette arrive au bout de ses 55 min pour la 4ème fois de l’aprés-midi. C’est comme si c’était hier.



D’ailleurs, c’est presque cela, car c’est là que réside toute la force de « Tourist » : il ne vieillit pas. Suffisamment dans l’air du temps il y a 20 ans, suffisamment en avance pour être actuel en 2020, St Germain s’est immiscé au moins une fois dans vos oreilles au détour d’un film, d’une série, d’une pub, ou plus certainement grâce à la playlist d’un café où vous vous êtes retrouvé entre amis un soir d’été.



Il y a des sons qui traversent le temps et les décennies ; Et au milieu de ce riche panel, il y a les évidences. « Tourist » en est une. Vous verrez, dans 20 ans nous en parlerons encore…



