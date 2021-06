Un médecin dans la steppe!

Borodine étudie la médecine et la chirurgie à l'Académie de médecine et de chirurgie de Saint-Pétersbourg, où il est admis en 1850.

Grâce à une bourse, à Heidelberg. Il est pendant deux années médecin militaire et rencontre pour la première fois Moussorgski en 1857, au cours d'une soirée musicale organisée par le médecin chef de l'hôpital, Popov, puis une seconde fois en 1859.