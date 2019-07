Tous les mardis à 12h

Présenter les musiques d’un pays, d’une région, d’un peuple, voilà l’ambition de cette émission. 25 minutes pour découvrir la musique de manière éclectique et sans frontières : musiques traditionnelles profanes et sacrées, chants du monde, musiques actuelles, jazz et classique d'inspiration traditionnelle… Un monde en musique s’ouvre à vous !