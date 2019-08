Un musicien dans la grande guerre : le violoniste Lucien Durosoir

Pendant la grande guerre de nombreux musiciens ont été mobilisés et d'autres se sont engagés volontairement.

Le grand violoniste virtuose Lucien Durosoir s'est illustré par sa riche personnalité, son courage, son énergie et son sens de la fraternité.





Gabriel Fauré (1845-1924)

Sonate n°1 en La Majeur – Allegro vivo

Régis Pasquier violon, Emmanuel Strosser piano

Assai 222262-MU750



Jean-Sébastien BACH (1685-1750)

Sonate n°1 en sol mineur – Adagio

Patrice Fontanarosa violon

Polymnie POL 118 130



César Franck (1822-1890)

« Panis angelicus »

Roberto Alagna ténor, orchestre du Capitole de Toulouse, dir. Michel Plasson

EMI classics 7243 5 56156 2 6



Claude Debussy (1862-1918)

Sonate n°3 en sol mineur – Intermède

Régis Pasquier violon, Emmanuel Strosser piano

Assai 222262-MU750



Florent Schmitt (1870-1958)

« Ombres » J’entends dans le lointain…

Laurent Wagschal piano

Saphir LVC 001055



André Caplet (1878-1925)





« La croix douloureuse » Prière des âmes en deuil

Marc Mauillon basse, Anne Le Bozec piano

Hortus 715

« Viens, une flûte invisible… »

Trio Torrello : mezzo soprano, flûte et piano

Gallo CD 1509



Lucien Durosoir (1878-1955)

« Cinq aquarelles » n°1 « Bretagne »

Lucien Durosoir récitant, Geneviève Laurenceau violon, Lorène de Ratuld piano

Alpha 105



Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Aria de la cantate 68 pour la Pentecôte

Barbara Schlick soprano, Ensemble baroque de Limoges, dir. Christophe Coin

Opus 111 op 30343