Un nouvel album pour les Keepers

Clémentine et Jean-Pierre Permanne, de la compagnie du Métronome, sont de retour dans « Un air d'accordéon »...Et cette fois-ci, c'est pour nous présenter « Les quais de Dublin », le nouvel album des Keepers. Une formation musicale, qui fait la part belle aux chansons de marins et à « la Celtitude », et à laquelle il font bien-sûr parti. On les retrouve aux micros de Jean-Claude Giraud et Jean-Luc Bouttier.