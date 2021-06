Un opéra rare : Fidélio de Beethoven

En compagnie de Jean-Pierre Pister est évoqué le seul opéra de L.V Beethoven :

« Fidélio » créé en 1806 au Theater an der Wien sous le titre « Leonore » du

nom du personnage principal. L’accueil de l’œuvre est réservé comme le sera la

nouvelle version après quelques modifications les années suivantes. La forme

définitive de l’œuvre voit le jour en 1814 remaniée par un nouveau librettiste

Friedrich Treitschke qui construit le livrfet à partir d’une pièce de Jean-Nicolas

Bouilly intitulée « Léonore ou l’amour conjugal ». L’opéra porte alors le nom de

Fidelio car elle est une célébration de l’amour conjugal où une femme se

travestit en homme pour tirer son mari des griffes de Pizzaro qui est la figure

parfaite du tyran qui exerce sa dictature à l’insu du gouverneur de la province

Don Fernando.

On retrouve donc ici la marque de l’Esprit des Lumières qui se

répandait depuis la France dans toute l’Europe. Cet opéra est une œuvre

« hybride » puisque l’on y trouve, à la fois, des passages dignes de l’opéra-

comique français avec dialogues parlés, de la tragédie lyrique…et un

accompagnement orchestral particulièrement soigné dont les trois ouvertures

– consécutives aux différentes versions – sont l’expression visible et l’objet de

débats passionnés dont J.P.Pister dressera le tableau avec de très belles

versions discographiques de l’opéra.