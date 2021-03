Un "Palais d'argile" bâti sur l'inquiétude des lendemains, pour Feu! Chatterton

Feu ! Chatterton, tente toujours de porter haut la plume dans la chanson française. Le quintet français fête ses 10 ans d’existence cette année. Et quand on se revendique de Baschung et Gainsbourg, il faut savoir assumer son statut.



Portés par la voix, reconnaissable entre mille, d’Arthur Teboul, les mots s’harmonisent sur des thèmes de société où peu d’artistes francophones s’aventurent. Je pousserait même jusqu’à dire que Feu ! Chatterton fait de la philosophie musicale. Feu ! Chatterton, ce n’est pas de la musique qui se consomme, c’est de la musique qui s’écoute.

Le style Pop-Rock-Electro, un trio devenu commun sur le marché musical qu’Antoine Wilson (basse) Clément Doumic (guitare, clavier) Raphaël de Pressigny (batterie) et Sébastien Wolf (guitare, clavier) parviennent encore a bousculer, à sublimer par moment, Feu ! Chatterton interroge, surprend parfois, transporte sûrement.



Mais le fait est que dans ce « Palais d’argile », paru le 12 mars, l’heure n’est pas forcément à l’optimisme. L’ambiance est sur la plupart des morceaux assez traînante, les textes ne manquent pas de reliefs, comme souvent avec Feu ! Chatterton, mais Arthur Téboul semble s’être laissé porter par l’ambiance inquiétante, parfois anxiogène, de l’année 2020. La question de la relation humaine est prégnante dans l’œuvre du groupe et la quête de sens se fait plus que jamais sentir dans cet album, tout de bleu vêtu, comme une œuvre d’art abstraite et pourtant éloquente. Vous y trouverez quelques pépites plus porteuses, comme le premier single « Monde Nouveau » ou encore le texte de Jacques Prévert « Compagnons », mis en musique avec une approche plus enthousiaste.



Pour clore notre album de la semaine, je vous propose le titre « Cristaux liquides », qui nous renvoi, vous l’aurez compris, à notre consommation du numérique, véritable refuge en ces temps d’isolement.



Titre – Cristaux liquides

Feu ! Chatterton – Palais d’Argile (2021)