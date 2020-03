Un peu d'Eire à la St Patrick

Une musique populaire, une musique traditionnelle, une musique étonnante qui essaime tout autour de la planète pour la communauté irlandaise et pour tous les autres fans de cette belle musique. C'est un formidable emblème de paix et de poésie pour les générations à venir. A l'approche de la Saint Patrick, qui comme chaque année a lieu le 17 Mars, on va fêter avec un peu d'avance, la musique, la danse et la convivialité du peuple de la verte Erin.