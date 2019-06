Un pont pour l'égalité, Sacré Vivaldi

Le Pont sur le Monde, deuxième volet du dispositif " Les Arts sur le Pont ", est un spectacle musical créé en milieu scolaire pour les enfants du Grand Avignon. Ils sont entourés d'artistes professionnels qui les guident aux sons des voix bulgares et des créations musicales et visuelles pour la réalisation de leur projet qu'ils présenteront au public le 8 juin à 17 h et 20h30 à l'Opéra Confluence.

Trois oeuvres de musique sacrée du Prêtre Roux au programme de clôture de saison de l'Orchestre Régional Avignon Provence.

Samuel Jean dirigera le Magnificat, le Crédo et le Gloria de Vivaldi avec le concours de deux solistes et du Choeur Symphonique Avignon Provence.

Eglise des Carmes les 7 et 8 juin à 20h30.