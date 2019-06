Un programme chargé en nouveautés

Extraits diffusés pendant l'émission :

Ludwig van BEETHOVEN

Sonate pour piano n°30 op.109 en mi majeur

1er mouvement « Vivace ma non troppo-Adagio expressivo »

Philippe Entremont, piano

Album “Philippe Entremont joue Beethoven »

Solo Musica (2019)



Astor PIAZOLLA

« Printemps à Buenos Aires » (« Primavera Portena »),

arrangement pour quintette à vent

Quintette à vents Aquilon

Album « Saisons »

Klarthé (2019)



Henri TOMASI

« Printemps » pour sextuor à vent

Quintette Aquilon et Vinçent David, saxophone

Album « Saisons »

Klarthé (2019)



Domenico SCARLATTI

Sonate K89 en ré mineur (mandoline, guitare et clavecin)

Ensemble Pizzicar Galante

Album » Sonates pour mandoline »

Arcana (2019)



Robert SCHUMANN

Lied « Amour silencieux » ( « Stille liebe »)

Tiré des (« Kernerlieder op.35 »)

Matthias Goerne, baryton. Leif ove Andsnes, piano

Harmonia Mundi (2019)





Jean-Paul-Egide MARTINI

Air « Plaisir d’amour »

Sandrine Piau, soprano

Ensemble « Le concert de la Loge » direction Julien Chauvin

Album « Si j’ai aimé »

Palazzetto (2019)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour violon en la mineur BWV 1041

1er mouvement Allegro.

Ensemble « Les Accents », violon et direction Thibault Noally

Album « Bach & Co »

Aparté (2019)





Georg Philipp TELEMANN

Concerto pour violon et traverso en mi mineur, TWV 52 :e3 : 2è mouvement Adagio

Jean Brégnac, traverso. Ensemble « Les Accents », violon et direction Thibault Noally

Album « Bach & Co »

Aparté (2019)



Johan David HEINICHEN

Concerto pour violon et hautbois en do mineur, S 240 : « Vivace »

Emmanuel Laporte, hautbois. « Les Accents », violon et direction Thibault Noally

Album « Bach & Co »

Aparté (2019)





Jean-Sébastien BACH

Concerto pour violon en sol mineur BWV 1056 R : 2è mouvement « Largo ».

Ensemble « Les Accents »,violon et direction Thibault Noally.

Album « Bach & Co ». Aparté( 2019).





Piotr Ilyich TCHAIKOVSKY

Symphonie n°6 « Pathétique », 4ème mouvement Finale. Adagio lamentoso-Andante.

Berliner Phiarmoniker direction Kirill Petrenko

Berliner Philarmoniker (2019)