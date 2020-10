Un Roi deux couronnes à voir à Troyes et l'actualité de la musique...

Un Roi deux couronnes à voir à Troyes jusqu'au 3 janvier

Il y a 600 ans, Troyes est le centre stratégique du pouvoir. Résidence de la famille royale, la ville est le théâtre, en mai 1420, d’un événement qui va profondément marquer l’histoire de la France et celle de l’Angleterre : le traité de Troyes. Censé garantir la paix, ce traité est conclu à la cathédrale ; douze jours plus tard, le mariage du roi d’Angleterre Henri V avec Catherine de France est célébré à l’église Saint-Jean-au-Marché. Le souverain anglais devient de fait, l’héritier du royaume de France. La naissance rapide de son fils, devenu Henri VI, roi pour les deux couronnes, conforte encore la position des partisans du traité - au détriment du Dauphin, le futur Charles VII. Neuf ans plus tard, Jeanne d’Arc arrive aux portes de Troyes qu’elle délivre de l’occupant anglo-bourguignon.

Renseignements: https://www.aube.fr/1165-traite-de-troyes.htm

L'actualité de la musique, les albums les plus vendus en septembre

La nouveauté du jour

-Trois Cafés Gourmands: On t'emmène

Premier extrait du nouvel album du Trio Corrézien "Comme des enfants" qui sort le 9 octobre 2020... Il est composé de 12 chansons. La chanson raconte l'idée de s'accomplir personnellement. il faut croire en ses rêves et se réaliser à travers eux...

-Julien Doré: La fièvre

Extrait de l'album "Aimée" sorti début septembre, et déjà vendu à 50 000 exemplaires en France...

-Indochine: Nos célébrations

Single sorti en mai 2020 pour marquer les 40 ans du groupe. Composé entre Londres et Bruxelles en fin d’année dernière, le morceau est “plutôt optimiste, ce qui est assez rare pour nous”, décrit en souriant le guitariste Oli de Sat. compilation: Singles Collection (2001 - 2021) a été numéro 1 des ventes et disque d'or en quelques jours...

-Jean-Baptiste Guégan: Rester le même

1er extrait de l'album "Rester le même" sorti le 18 septembre. Le chanteur décrit ce deuxième album comme plus personnel. Le pari pour lui est d’exister sous son propre nom après avoir été présenté comme le sosie vocal de Johnny Hallyday… Il a été numéro 1 des ventes en septembre...